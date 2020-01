Til Schweiger zeigt sich mit neuer Frau an seiner Seite

Hamburg – Der Schauspieler und Film-Produzent Til Schweiger (56) hat sich mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Eine Box-Veranstaltung am Wochenende in Hamburg besuchte Schweiger gemeinsam mit einer jungen blonden Frau. Seine Managerin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Hamburg, dass der 56-Jährige jemanden kennengelernt habe. Es sei alles noch ganz frisch. Darüber hinaus wolle Schweiger sich nicht weiter äußern.