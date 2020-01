Toter seit Monaten vermisst: Polizei identifiziert Leiche in Hamburg

Hamburg – Nach dem Fund einer Leiche in der Wohnung eines 45-Jährigen in Hamburg geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen seit vier Monaten vermissten Brasilianer handelt. Der Bewohner der Wohnung sei zuvor durch eine Zeugenaussage als ein mutmaßlicher Kontakt des 29-jährigen Brasilianers ins Visier geraten, wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte.