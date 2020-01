Oralverkehr bis Masturbation: Verzögert viel Sex den Wechseljahresbeginn?

Um einen Einfluss sexueller Aktivitäten auf die Menopause zu prüfen, werteten die Anthropologinnen Arnot und Mace eine Sammelstudie aus den USA aus. Darin machten knapp 3000 Frauen, die anfangs zwischen 42 und 52 Jahre alt waren, Angaben zu ihrem Leben und ihrer Gesundheit – einschließlich Familienstand und Häufigkeit verschiedener sexueller Handlungen. In den folgenden zehn Jahren wurde die Befragung jährlich wiederholt.

Im Studienzeitraum erreichte knapp die Hälfte der Frauen (45 Prozent) die Menopause, im Alter von durchschnittlich 52 Jahren. Der Auswertung zufolge setzte in den zehn Jahren die Menopause bei jenen Teilnehmerinnen, die mindestens einmal pro Woche Sex hatten, mit einer um 28 Prozent geringeren Wahrscheinlichkeit ein als bei gleichaltrigen Frauen, die seltener als einmal monatlich sexuell aktiv waren. Bei jenen Teilnehmerinnen, die zwischen einmal wöchentlich und einmal monatlich Sex hatten, war die Wahrscheinlichkeit um 19 Prozent geringer.

„Die Resultate unserer Studie deuten darauf hin, dass bei einer Frau, die keinen Sex hat und daher auch nicht schwanger werden kann, der Körper nicht mehr in den Eisprung investiert, was auch keinen Sinn mehr hätte", erläutert Arnot in einer Mitteilung ihrer Universität. Das passe zur sogenannten Großmutter-Hypothese, derzufolge die Menopause im Lauf der Evolution entstand, damit ältere Frauen sich mehr um ihre Enkel kümmern können.