Zwei Skifahrer verunglückten in Lermoos und Tux tödlich

Lermoos, Tux – In Lermoos und in Tux sind am Montagnachmittag zwei Männer aus Deutschland, 79 und 58 Jahre alt, beim Skifahren so schwer gestürzt, dass sie noch an Ort und Stelle verstarben. In beiden Fällen hatten zufällig vorbeikommende Wintersportler noch versucht, die Verunglückten wiederzubeleben – vergeblich. In beiden Fällen wurde eine Obduktion angeordnet.