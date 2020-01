Bahnverkehr massiv gestört: Weltkriegsbombe in Köln gefunden

Köln – Am Kennedy-Ufer in Köln-Deutz ist auf einer Baustelle eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Blindgänger bei Aushubarbeiten aufgedeckt und anschließend gesichert worden, wie die Stadt Köln auf ihrer Website berichtet. Am heutigen Montagabend soll die Bombe nicht mehr entschärft werden, hieß es.

Die Entschärfung soll am Dienstagmorgen stattfinden. Dabei wird es zu erheblichen Einschränkungen für Bahnreisende kommen. Die Stadt spricht von „schwierigen Bodenverhältnissen“ am Fundort. Die Stadt legte bereits am Abend einen Evakuierungsbereich von 500 Metern fest. Betroffen sind von einer Evakuierung 15 Anwohnerinnen und Anwohner, ein Altenheim, sowie das Gebäude von RTL und ntv. Ab 9 Uhr am Dienstagmorgen werden Betroffene aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.