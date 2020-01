Unbekannter schleuderte in Telfs Mofa auf die Straße

Telfs – In einem Fall von schwerer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Telfs. Dort hat ein Unbekannter am Montag gegen 4.10 Uhr in der Obermarktstraße ein in einem Eingangsbereich abgestelltes Mofa gepackt und mit voller Wucht auf die Straße geschleudert. Das Mofa wurde dadurch schwer beschädigt. Auf der Straße lagen dann auch noch Blumentröge und Dachziegel.