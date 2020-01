Aufbruch in die neue Heimat: Prinz Harry in Vancouver gelandet

London, Vancouver – Eineinhalb Wochen nach seiner überraschenden Rückzugsankündigung ist der britische Prinz Harry in Vancouver gelandet, wo er seine Frau Meghan und seinem kleinen Sohn Archie wiedersehen will. Harry habe am Montagabend in London einen Flug in das westkanadische Vancouver bestiegen, berichteten britische Zeitungen. Die Daily Mail zeigte online Bilder von Prinz Harry nach seiner Landung am Flughafen.