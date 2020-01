San Antonio Spurs zitterten sich zu Sieg bei den Phoenix Suns

Phoenix (Arizona) – Die San Antonio Spurs haben sich am Montag (Ortszeit) bei ihrem Start in die zweite Saisonhälfte des Grunddurchgangs der National Basketball Association (NBA) zu einem 120:118-Sieg bei den Phoenix Suns gezittert. Jakob Pöltl steuerte sechs Punkte, vier Rebounds, drei Assists, einen Steal und drei blockierte Würfe bei. Der Wiener bekam 15:56 Minuten Spielzeit.

Im Duell mit einem Konkurrenten um einen Play-off-Platz in der Western Conference hatten die Texaner im dritten Viertel bereits mit 20 Punkten (78:58, 29. Min.) geführt, ehe es im Finish noch einmal so richtig eng wurde. Devin Booker, mit 37 Punkten der Topscorer der Suns, vergab zwei Sekunden vor der Schlusssirene aus der Distanz. Die Spurs, die am Mittwoch bei den New Orleans Pelicans gastieren, wurden von Derrick White (25) und Bryn Forbes (24, acht von elf Dreipunktern verwandelt) angeführt.