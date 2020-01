Kälte in Ungarn forderte diesen Winter bereits 95 Menschenleben

Budapest – Der Winter hat in Ungarn bisher 95 Kältetote gefordert. 21 von ihnen starben allein in den vergangenen zehn Tagen, berichtete das Ungarische Sozialforum (MSZF) am Montag. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation sind 60 Prozent der Todesopfer in ihren ungeheizten Wohnungen erfroren.