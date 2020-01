Causa Casinos: Außertourliche Vorrückungen und Steuerzuckerl für Ex-Vorstand?

Gumpoldskirchen – In der Casinos-Affäre sind neue Details zu Verträgen im staatsnahen Bereich aufgetaucht. Der Ex-Casinos-Vorstand und frühere SPÖ-Politiker Dietmar Hoscher soll laut Standard während seiner Dauerkarenzierung bei der Nationalbank (OeNB) nicht nur Gehaltserhöhungen angerechnet bekommen haben, sondern auch acht außertourliche Vorrückungen – dies hat Einfluss auf Hoschers OeNB-Pension.

Der Zeitung zufolge sei das damals in der Notenbank ein üblicher Vorgang gewesen. Weder die OeNB noch Hoscher wollten sich gegenüber dem Standard dazu äußern. Hoschers Nationalbankpension soll ab seinem 65. Lebensjahr 50.000 Euro brutto betragen.

Die Presse berichtete am Dienstag indes, dass Hoschers Casino-Abfertigung von 1,6 Mio. Euro trotz unterschiedlicher Verträge mit dem begünstigen Steuersatz von 6 Prozent ausgezahlt wurde, obwohl es unterschiedliche Ansichten über die steuerliche Behandlung gab. Nun soll die Steuerfrage – es geht laut Presse um eine den Casinos drohende Nachzahlung von rund einer halben Million Euro - nochmals geprüft werden. „Wir werden deshalb noch die Meinung eines dritten Experten einholen, um uns abzusichern“, sagte Casinos-Anwalt Bernhard Hainz der Zeitung.

In den Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) spielen die Abfertigungen ebenfalls eine Rolle. Ermittelt wird deshalb unter anderen wegen des Verdachts der Untreue. Laut Kurier interessieren sich die Ermittler nicht nur für die Ablösezahlungen an Hoscher und Alexander Labak, sondern auf für die Abfertigung für Labaks Vorgänger als Generaldirektor, Karl Stoss (ÖVP). Dieser erhielt laut Kurier am Ende des Tages mehr als zwei Millionen Euro und einen Beratervertrag.