Soziale Medien und Videospiele schaden Leistung von Top-Fußballern

João Pessoa – Der Druck durch soziale Medien wie Twitter oder Facebook wirkt sich negativ auf die Leistung von Top-Fußballspielern aus. Durch die Ablenkung fällt es ihnen schwerer, die richtigen strategischen Entscheidungen zu fällen. Vor allem die Pässe verschlechtern sich durch den Einfluss von sozialen Medien sowie durch Videospiele. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der brasilianischen Universidade Federal do Paraíba.

„Trainer sollten evaluieren, ob es etwas nützt, wenn Athleten vor dem Match auf Social Media schauen oder Video-Games spielen. Wenn sie das nur 30 Minuten vor dem Match tun, beeinträchtigt das ihre Leistung. Mental ermüdete Spieler können die Aktionen ihrer Gegner nicht mehr ausreichend vorhersehen oder interpretieren", heißt es in der Untersuchung.

Die Forscher haben die Studie mit 25 professionellen brasilianischen Fußballspielern durchgeführt. Bei insgesamt sechs Matches in der Vorsaison wurden diese jeweils in drei Gruppen eingeteilt. In den 30 Minuten vor dem Anpfiff musste die erste Gruppe Internet-Videos anschauen, die zweite sah auf ihre Social-Media-Accounts und die dritte Gruppe spielte das Videospiel „FIFA 18“.