Europa-Start vorgezogen: Disney+ ab 24. März auch in Österreich

Innsbruck – Netflix und Amazon Prime Video bekommen früher als erwartet einen neuen Streaming-Konkurrenten in Europa – und nicht irgendeinen: Disney+ geht am 24. März 2020 auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Irland online, also eine Woche früher als ursprünglich geplant.

Für Star-Wars-Fans hat mit dem 24. März dann auch das Warten auf Baby-Yoda in der Serie „The Mandalorian“ ein Ende. Außerdem im Programm sind die nur für den Stremingdienst produzierten Serien „High School Musical: The Musical: The Series” – ein Quasi-Remake der Filmreihe – mit alten und neuen Liedern, „Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin” und die Doku-Serien „The World According to Jeff Goldblum” sowie „Die Imagineering Story” über eine Gruppe Kreativer, die die Magie der Disney Parks zum Leben erwecken. Und es wird eine Neuverfilmung von „Susi und Strolch” geben – mit echten Tieren.