Pixel-Kult wird 40: ORF Teletext feiert Geburtstag

Wien – Bunte Pixel mit Kultfaktor: Der ORF Teletext feiert am Dienstag seinen 40. Geburtstag. Als erste TV-Station in Festlandeuropa startete der ORF am 21. Jänner 1980 das damals neue Medium mit zunächst 64 Seiten. Das war hip und zukunftsweisend – und anfänglich einer kleinen Gruppe von 500 Besitzern entsprechender TV-Geräte vorbehalten.