Suspendierte Chefin von US-Grammy-Akademie erhebt schwere Vorwürfe

Los Angeles – Nach ihrer Suspendierung als Chefin der Grammy-Akademie hat Deborah Dugan schwere Vorwürfe erhoben. Die Akademie des US-Musikpreises habe sie beurlaubt, nachdem sie sich über sexuelle Belästigung, Unregelmäßigkeiten bei Nominierungen sowie anderes Fehlverhalten beschwert habe, schrieb Dugan am Dienstag in einer 44-seitigen Beschwerde. Die Akademie habe sich mit der Suspendierung an ihr gerächt.