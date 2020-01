"Ibiza-U-Ausschuss" ohne Ibiza fixiert: Großer Ärger bei der Opposition

Wien – Der von SPÖ und NEOS verlangte Ibiza- und Casinos-Untersuchungsausschuss kommt, allerdings gemäß dem Willen von ÖVP und Grünen stark eingeschränkt und vor allem um das Thema Ibiza-Ermittlungen erleichtert. Mit dem Aufruf im Nationalratsplenum am Mittwochabend – exakt um 21.34 Uhr, wie Norbert Hofer (FPÖ) als Vorsitzender feststellte – wurde er eingesetzt.

Teile der Ibiza-Ermittlungen, aber auch die Mehrheit aller türkis-blauen Gesetzesbeschlüsse ab Ende 2017, die Organbestellungen in Unternehmen mit Bundesbeteiligungen oder die Neustrukturierung der FMA werden somit weggelassen, sollte der VfGH nicht anders entscheiden. Den Komplex rund um Casinos, Glücksspiel und ÖBIB/ÖBAG halten die beiden Regierungsfraktionen aber für okay, weil hier ein klarer Zusammenhang bestehe.

Bereits am Vormittag hatten SPÖ und NEOS empört reagiert, von Zensur gesprochen und die Einschränkung als Kniefall der Grünen vor der ÖVP gewertet. Sie wollen nun den Verfassungsgerichtshof (VfGH) anrufen.

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried beklagte in seiner Wortmeldung das Torpedieren des Untersuchungsausschusses. Der Ibiza-Komplex, aber auch die Vorgänge um die Finanzmarktaufsicht, der Vorwurf des Gesetzeskaufs und die Besetzungen in staatsnahen Unternehmen würden zugedeckt. Parteikollege Kai-Jan Krainer assistierte mit einem Wahlplakat der Grünen in der Hand. „Grün ist nicht der Anstand, Grün ist die Zensur“, sagte er.