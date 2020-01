Gut zu wissen: Das Kitz-Wochenende von der Anreise bis zum Ticket

Kitzbühel – Am Wochenende ist Kitzbühel wieder das Mekka aller Skifans, zum 80. Mal findet dann das Hahnenkammrennen statt. Wenn sich am Samstag Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Co. die Streif hinunterstürzen, werden Zehntausende entlang der Piste und im Ziel mitfiebern, mitweinen, mitfeiern. Los geht es ja schon am Freitag mit dem Super-G, am Sonntag gibt es dann noch den Slalom am Ganserlhang. Was man für einen gelungenen Ausflug zum Rennwochenende in der Gamsstadt wissen sollte, lesen Sie hier.