Angebliche Quälerei im Kindergarten: Kritik an Verfahrenseinstellung

Wien – Die Staatsanwaltschaft Wien hat das Strafverfahren gegen zwei Pädagoginnen eingestellt, die in Verdacht geraten waren, in einem Kindergarten Kleinkinder strafweise „weggesperrt“ zu haben. Neben den Eltern der betroffenen Kinder und ihrem Rechtsvertreter Nikolaus Rast hat auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft Mittwochnachmittag die Entscheidung der Staatsanwaltschaft kritisiert.

Gegen die beiden Pädagoginnen war in Richtung Quälen oder Vernachlässigen unmündiger Personen (Paragraf 92 Absatz 2 StGB) und Freiheitsentziehung ermittelt worden. Sie sollen wiederholt Kinder zu Beruhigungszwecken in den Waschraum gebracht und anschließend die Türe versperrt haben. Die polizeilichen Erhebungen hätten jedoch gezeigt, dass die Türe zum Waschraum auch im Tatzeitraum nicht versperrbar war, da sie kein Schloss aufweist, stellte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, in einer Presseaussendung fest. Die vernommenen Kinder hätten wiederum „divergierende Angaben zur Dauer des Aufenthaltes im Waschraum sowie zur Frage, ob die Kinder die Türe aufgrund ihrer Körpergröße alleine hätten öffnen können“ gemacht, hieß es in der Pressemitteilung. Als erwiesen könne angenommen werden, „dass das Licht stets eingeschalten blieb“, so Bussek.