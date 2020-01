Weinstein-Prozess geht weiter: Anwälte empört wegen Clinton-Fotos

New York – Nach den intensiven Auftaktplädoyers im Vergewaltigungsprozess gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein wird die Verhandlung am Donnerstag fortgeführt. Aller Voraussicht nach werden weitere Zeugen angehört werden. Am Mittwoch hatten sich Anklage und Verteidigung einen harten Schlagabtausch geliefert. Die Staatsanwaltschaft hatte den 67-Jährigen dabei als „Sexualstraftäter und Vergewaltiger“ bezeichnet, Weinsteins Team griff die Glaubwürdigkeit der Zeuginnen an.