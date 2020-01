Washington – Die „Weltuntergangsuhr“ steht nur noch 100 Sekunden vor Mitternacht und ist damit so weit vorangeschritten wie nie zuvor: US-Wissenschafter haben vor drastischen Gefahren für den Fortbestand der Menschheit gewarnt. Wegen der Klimakrise und der Gefahr eines Atomkriegs stellten sie eine symbolische „Weltuntergangsuhr“ am Donnerstag auf 100 Sekunden vor Mitternacht.

So weit fortgeschritten war die 1947 ins Leben gerufene „Doomsday Clock“ noch nie. Im vergangenen Jahr stand sie zwei Minuten - also 120 Sekunden - vor Mitternacht.

Die Wissenschaftler der Organisation und des gleichnamigen Magazins „Bulletin of the Atomic Scientists“ erklärten, das Bewusstsein für die Gefahren der Erderwärmung sei im vergangenen Jahr angewachsen, unter anderem durch die Schülerproteste der Bewegung Fridays for Future. Allerdings würden Regierungen nach wie vor nicht angemessen auf den Klimawandel reagieren.

Auf UN-Klimatreffen hätten die Delegierten „geschliffene Reden“ gehalten, aber nur wenig konkrete Pläne für eine Begrenzung des CO2-Ausstoßes vorgelegt. „Diese begrenzte politische Antwort kam in einem Jahr, in dem die Auswirkungen des menschgemachten Klimawandels deutlich wurden durch eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen, großflächige Buschfeuer und ein Abschmelzen von Gletschereis, das schneller voranschritt als erwartet.“

Die „Weltuntergangsuhr“ soll Gefahren für die Erde und den Fortbestand der Menschheit verdeutlichen. Am weitesten entfernt von ihrer Selbstzerstörung war die Welt in den vergangenen Jahrzehnten demnach 1991, also kurz nach Ende des Kalten Krieges. Damals zeigte die Uhr 17 Minuten vor zwölf an. (APA/AFP)