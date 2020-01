Skifahrer ließ stark blutenden Verletzten in Alpbach liegen: Zeugen gesucht

Alpbach – Bei einem Zusammenstoß auf einer Piste in Alpbach wurde am Donnerstagnachmittag ein 51-jähriger Skifahrer schwer verletzt. Der Engländer war mit einem anderen Skifahrer zusammengestoßen und erlitt dabei eine tiefe Schnittwunde am Oberschenkel. Während der Mann wegen des starken Blutverlust das Bewusstsein verlor, verließ der Zweitbeteiligte die Unfallstelle, ohne Erste Hilfe zu leisten oder seine Personalien zu hinterlassen.