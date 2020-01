Shiffrin beendete Durststrecke mit Sieg in Bansko, ÖSV-Damen weit zurück

Bansko – Mikaela Shiffrin beendete ihre fast einmonatige Durststrecke im Damen-Ski-Weltcup mit dem Sieg in der Abfahrt von Bansko. Die Gesamtweltcup-Führende aus den USA feierte am Freitag in der ersten von zwei Abfahrten in Bulgarien ihren 65. Weltcupsieg, den zweiten in dieser Disziplin, vor dem italienischen Riesentorlauf-Star Federica Brignone (0,18 Sek.) und der Schweizerin Joana Hählen 0,23).