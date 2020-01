Chinese Favorit beim FC Wacker? Die Shortlist nimmt Form an

Mit Heimkehrer Matthäus Taferner ist der Wacker Innsbruck am Donnerstag im Trainingslager in Side (TUR) gelandet. Bei den Afrikanern Karim Conté und Sunday Faleye gab es zunächst ein kleines Problem mit dem Visum, sie mussten mit Teambetreuer Oliver Pfister von München aus etwas später nachfliegen.

„Ich bin froh, dass ich wieder Spielpraxis sammeln kann und die Matura absolvieren kann“, erklärte Taferner, der beim deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden nicht mehr zum Zug gekommen war. „Matthäus hilft uns am Platz und ist mit seiner Art auch gut für die Kabine“, freut sich Coach Thommy Grumser, der sich offensive Akzente erwartet. In der Türkei wird an der Spielanlage gefeilt: „Am wichtigsten ist, wo sich das Team am wohlsten fühlt.“ (lex)