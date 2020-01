Sechs Millionen Euro für Aufräumen von Schneeschäden in Osttiroler Wald

Lienz, Innsbruck – Enorme Schäden entstanden durch den heftigen Wintereinbruch vergangenen November in Osttirols Wäldern. Das Land Tirol hat nun – wie auch schon nach der Sturmkatastrophe im Oktober 2018 – ein eigenes Programm zur Unterstützung der Aufräumarbeiten der Waldschäden in Osttirol aufgelegt. Sechs Millionen Euro sind dafür veranschlagt.

Geisler bezeichnete es als „Riesenherausforderung", das Schadholz aus dem Wald zu bringen und die Schutzfunktion des Waldes wiederherzustellen. „Aber in einer gemeinsamen Kraftanstrengung sind wir auf einem guten Weg“, bedankte er sich im Rahmen einer Veranstaltung zu den Schadereignissen bei den Waldaufsehern in den Gemeinden, den Mitarbeitern des Forstdienstes und auch den Waldeigentümern. Sie alle sind wie auch die Fachkräfte seit über einem Jahr im Dauereinsatz.

Eine Spur der Verwüstung und 850.000 Kubikmeter Schadholz haben die beiden Katastrophenereignisse in Osttirol hinterlassen. Zum Vergleich: In ganz Tirol wurde im Jahr 2018 eine Million Kubikmeter Holz eingeschlagen. Bei der Beseitigung der Schneebruchschäden vom November ist man noch am Anfang, 70 Prozent der Sturmschäden von 2018 sind aber bereits aufgearbeitet. Zeitweise waren 50 Seilfirmen zugleich beschäftigt. Dort, wo aufgrund des fehlenden Schutzwaldes Siedlungsgebiete oder Verkehrswege besonders gefährdet waren, sorgt die Wildbach- und Lawinenverbauung in Zusammenarbeit mit dem Forst für entsprechenden Schutz.