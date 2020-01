Polnische LOT übernimmt deutschen Ferienflieger Condor

Berlin, Frankfurt - Die polnische Fluggesellschaft LOT übernimmt den deutschen Ferienflieger Condor. Dies teilten beide Unternehmen am Freitag mit und bestätigten damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. "Der Zusammenschluss von LOT und Condor in der PGL Group schafft eine der führenden Luftfahrtkonzerne in Europa mit den Kernmärkten Deutschland und Polen."

Condor soll nach dem Verkauf weiter unter ihrer Marke fliegen. "Die Marke Condor bleibt, wie sie ist", sagte Condor-Vorstandschef Ralf Teckentrup am Freitag in Frankfurt. Beide Marken seien stark und würden getrennt auftreten, erklärte auch LOT-Vorstandschef Rafał Milczarski.

Mit dem Fokus auf weiteres Wachstum in Deutschland sowie in angrenzenden Märkten werde Condor zur zentralen Säule der Tourismusstrategie des LOT-Eigentümers PGL. "Zusammen werden wir doppelt so viele Passagiere bedienen und damit eine der größten Luftfahrtgesellschaften und eine führende Ferienfliegergruppe in Europa bilden", so Teckentrup.