Ausweichverkehr in Kufstein ging seit Mautbefreiung um ein Viertel zurück

Innsbruck – Seit der Mautbefreiung an der Grenze bis Kufstein-Süd wurden entlang der Ausweichstrecken in Kufstein im Vergleich zum Jahr 2018 um 23,5 Prozent weniger Fahrzeuge gezählt, berichtete das Land am Freitag in einer Aussendung. Seit 15. Dezember 2019 besteht keine Vignettenpflicht mehr.