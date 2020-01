Katholische Kirche in Deutschland öffnet Missbrauchsakten

Hamburg – Die katholische Kirche in Deutschland will einem Medienbericht zufolge ihre Akten zum sexuellen Missbrauch von Kindern für externe Experten öffnen. Wie das Magazin Spiegel am Freitag im Voraus aus seiner neuen Ausgabe berichtete, verständigten sich der Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung und der Beauftragte der Bischofskonferenz auf eine entsprechende gemeinsame Erklärung.