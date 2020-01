Tote Migranten in Kühllaster: Irland will Verdächtigen ausliefern

Dublin – Drei Monate nach dem Tod von 39 Vietnamesen in einem Kühllastwagen will Irland einen der mutmaßlichen Schleuser an Großbritannien ausliefern. Ein Gericht in Dublin gab am Freitag dem europäischen Haftbefehl statt, der dem 23-Jährigen fahrlässige Tötung in 39 Fällen, Verschwörung zum Menschenhandel sowie Beihilfe zu illegaler Einwanderung vorwirft.