Mindestens 22 Tote und fast 1000 Verletzte bei Erdbeben in Osttürkei

Das Erdbeben hatte sein Zentrum in der Provinz Elazig im Bezirk Sivrice und ereignete sich gegen 21 Uhr Ortszeit. Laut Katastrophenschutz kamen 15 Menschen in Elazig ums Leben, vier in der Provinz Malatya. Insgesamt seien mindestens 922 Menschen in sieben Provinzen verletzt worden, 382 seien in Krankenhäusern behandelt worden, 34 von ihnen auf Intensivstationen.