Gut zu wissen: Das Kitz-Spektakel 2020 auf der Streif in Zahlen

Kitzbühel – Es gibt steilere Stellen im Ski-Weltcup („Freier Fall“, Garmisch/92 %), es gibt schnellere und längere Strecken (Wengen: 161,9 km/h Höchstgeschwindigkeit, 4,5 km Streckenlänge), es wurden schon weitere Sprünge registriert (84 m/Beat Feuz in St. Moritz/2017). Aber in der Summe kann kein Weltcuprennen der „Streif“ den Rang ablaufen – nirgendwo schlagen die Herzen höher. Einige Kennzahlen zum heutigen Klassiker in Kitzbühel: