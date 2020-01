Der Tag des Hans Peter Doskozil: SPÖ-Erdrutsch mit Mandats-Absoluter

Noch war nicht fix, ob die burgenländische SPÖ die absolute Mehrheit im Landtag zurückerobern würde. Am großen Wahlsieg der Sozialdemokraten war aber schon eine halbe Stunde nach Wahlschluss nicht mehr zu rütteln: Die SPÖ legte auf ihre 41,9 Prozent des Jahres 2015 weitere rund acht Prozent dazu. Das offizielle Wahlziel – ein Plus vor dem Ergebnis – war jedenfalls weit übertroffen. Er selbst habe auf 43 Prozent getippt, sagte Doskozil.

Der Landeshauptmann ist damit am vorläufigen Höhepunkt seiner noch gar nicht so langen Politikkarriere angelangt. Einer breiten Öffentlichkeit wurde der nunmehr 49-Jährige erstmals im Flüchtlingsjahr 2015 bekannt. Als burgenländischer Polizeidirektor musste er über den Fund von 71 Leichen in einem Schlepper-Lkw berichten. Im Herbst stand er an der Grenze in Nickelsdorf, wo er versuchen musste, den Migrantenstrom aus Ungarn zu kanalisieren. Wenige Wochen später, im Jänner 2016, fand sich der studierte Jurist als Ressortchef im Verteidigungsministerium wieder.