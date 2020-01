Den Kater besänftigen: Experten geben Tipps

Wenn man diese Zeilen mit dem Gefühl von Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Zittern und Schwäche liest, könnte wohl das ein oder andere Glas der letzten Nacht schuld am schlechten Zustand sein. Denn wer einen Kater hat, leidet zumeist unter den genannten Symptomen. Die einen reagieren auf die durchzechte Partynacht mit einem Pfiff – also dem so genannten Reparaturbier – oder einem anderen Kontergetränk. Und denen hilft’s. Den anderen wiederum dreht sich bei diesem Gedanken der Magen um.