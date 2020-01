ÖFB-Kicker Baumgartner traf bei Hoffenheims Sieg in Bremen

Bremen – Werder Bremen hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga eine ganz bittere Heimniederlage kassiert. Die Hanseaten unterlagen am Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim im Weserstadion mit 0:3 (0:0). Die Gäste gingen nach einem Eigentor von Bremens Kapitän Davy Klaasen in der 65. Minute in Führung. ÖFB-U21-Teamspieler Christoph Baumgartner (79. Minute) per frechem Hackentrick und Sargis Adamyan (83.) erhöhten zum Endstand. Werder hängt nach der sechsten Heimniederlage der Saison mit 17 Punkten tief im Tabellenkeller fest. Hoffenheim schob sich durch den Erfolg mit 30 Zählern auf Platz sieben. (dpa)