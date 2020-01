Erpfendorf – Mit wertvoller Beute verschwand am Freitagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr ein Dieb aus einem Hotel in Erpfendorf. Eine 35-jährige Deutsche hatte beim Waschbecken in der Damentoilette ihren Diamantring abgelegt. Das entwendete Schmuckstück hat einen Wert von mehr als 10.000 Euro. (TT.com)