Fahrverbot auf Brenner- und Inntalautobahn 169-mal ignoriert

Brenner, Kundl – Seit Jahresbeginn und bis inklusive 14. März gelten an Samstagen auf Brenner- und Inntalautobahn Fahrverbote für den Deutschland- und Italientransit. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden diese an den ersten vier Wochenenden 169-mal missachtet. Bei der Kontrollstelle Brenner wurden 49 Laster angehalten, bei jener in Kundl 120. Gegen die Lenker wird Anzeige an die BH Innsbruck bzw Kufstein erstattet. (TT)