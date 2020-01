US-Basketball-Legende Bryant bei Hubschrauberabsturz gestorben

Los Angeles – Tragischer Tod einer Sportlegende: Der frühere Basketball-Superstar Kobe Bryant ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der 41-jährige Ex-Lakers-Spieler verunglückte am Sonntag westlich von Los Angeles, wie die Behörden mitteilten. Unter den insgesamt neun Toten ist auch Bryants 13-jährige Tochter Gianna. Der Tod des einstigen NBA-Stars sorgte weltweit für Entsetzen und Trauer.

Der Hubschrauber war am Sonntagvormittag bei nebeligem Wetter in einem hügeligen Gebiet der Gemeinde Calabasas abgestürzt. Die Bürgermeisterin von Calabasas, Alicia Weintraub, bestätigte den Tod des Sportlers, über den zunächst das Promi-Portal TMZ berichtet hatte. Zunächst war von fünf Toten die Rede. Später wurde die Opferzahl auf neun heraufgesetzt.

„Es gab keine Überlebenden“, sagte Sheriff Alex Villanueva. „Es waren neun Menschen an Bord der Maschine, der Pilot und acht weitere Personen.“ Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, bestätigte den Tod von Bryants Tochter Gianna. Die Identität der anderen Opfer blieb zunächst unklar.

Medienberichten zufolge waren Bryant und seine Tochter auf dem Weg zu einem Basketballspiel, an dem die 13-Jährige teilnehmen sollte. Bryant hatte mit seiner Ehefrau Vanessa vier Kinder.

© STAN HONDA

Einer der besten Spieler der NBA

Bryant gilt als einer der besten Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA. Er holte in seiner 20-jährigen Laufbahn fünf NBA-Meisterschaften mit den LA Lakers und gewann bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 die Goldmedaille mit dem US-Team.

Bryant, der seine Karriere 2016 beendete, zählt zu den erfolgreichsten Werfern in der Geschichte der NBA. Erst am Samstag wurde er von LeBron James vom dritten Platz in der ewigen Bestenliste verdrängt. Bryant gratulierte James daraufhin. „Großer Respekt, mein Bruder“, schrieb er in seiner letzten Botschaft im Internetdienst Twitter.

Politiker und Sportler reagierten bestürzt auf den Tod des Superstars. US-Präsident Donald Trump nannte dies auf Twitter eine „schreckliche Nachricht“. Sein Vorgänger Barack Obama, selbst ein begeisterter Hobby-Basketballspieler, würdigte Bryant als „Legende“.

Die Karriere von Kobe Bryant in Zahlen 48.637 Minuten spielte Bryant in den regulären Saisonen seiner NBA-Karriere, Platz sieben der Bestenliste 33.643 Zähler erzielte Bryant während seiner NBA-Zeit im Grunddurchgang, nur Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone und LeBron James punkteten mehr 81 Punkte erzielte Bryant 2006 gegen die Toronto Raptors (122:104). Auf mehr Zähler in einem NBA-Spiel kam nur Wilt Chamberlain mit 100 Punkten 25 Mal erreichte Bryant in einem Spiel 50 oder mehr Punkte, nur Wilt Chamberlain (118) und Michael Jordan (31) waren besser 15 Mal startete Bryant im All-Star-Spiel, geteilter NBA-Rekord 11 Mal wurde Bryant in das beste Team der NBA gewählt, geteilter NBA-Rekord 5 NBA-Titel gewann Bryant mit den Los Angeles Lakers

Auch zahlreiche NBA-Spieler und andere Sportler äußerten sich fassungslos über den Tod der Basketball-Ikone. „Das ist so traurig“, twitterte Luka Doncic vom NBA-Club Dallas Mavericks. „Wir vermissen Dich jetzt schon, Kobe“, schrieb Footballstar Tom Brady. Auch mehrere Basketball-Legenden meldeten sich zu Wort. Magic Johnson bezeichnete Bryant als den „größten Laker aller Zeiten“. Shaquille O‘Neal schrieb: „Mir geht es so schlecht.“

„Sprachlos und schockiert“ zeigte sich auch der deutsch-ghanaische Fußballprofi Kevin-Prince Boateng auf Twitter. Der frühere NBA-Star Kareem Abdul-Jabbar erklärte, Bryant sei viel mehr als nur ein „großartiger Sportler“ gewesen. Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar widmete Bryant bei einem Spiel für seinen französischen Club Paris Saint-Germain ein Tor.

Bryant wurde insgesamt fünf Mal Meister in der besten Basketball-Liga der Welt. © FREDERIC J. BROWN

Bei mehreren NBA-Spielen wurde am Sonntag an Bryant erinnert, auch beim Heimspiel der San Antonio Spurs von Jakob Pöltl gegen die Toronto Raptors. Beide Teams würdigten Bryant mit einer besonderen Geste. Sie ließen die ersten 24 Sekunden auf der Wurfuhr herunterlaufen, ohne den Korb zu attackieren - in Erinnerung an die Trikotnummer des Lakers-Stars

Vor der Veranstaltungshalle Staples Center in Los Angeles, in dem die LA Lakers ihre Heimspiele austragen, versammelten sich hunderte schockierte Fans. Just am Sonntagabend fand dort die Zeremonie zur Verleihung der Grammy-Musikpreise statt. Auch diese stand ganz im Zeichen des Verstorbenen. „Dieser Abend ist für Kobe“, rief Sängerin Lizzo, bevor sie die Show am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit einem Song eröffnete. (APA/dpa/TT.com)

Reaktionen:

US-Präsident Donald Trump schrieb via Twitter: „Das sind schreckliche Nachrichten".

Schauspielerin Vanessa Hudgens zeigt sich auf Instagram niedergeschlagen. Auch die diesjährige Grammy-Gala hat mit einer Ehrung Bryants begonnen. "Dieser Abend ist für Kobe", rief die Sängerin Lizzo, bevor sie am Sonntag (Ortszeit) die Show in Los Angeles mit einem Song eröffnete.

Moderatorin Alicia Keys sagte anschließend, an einem Abend, an dem eigentlich die besten Musiker gefeiert würden, seien alle "unglaublich traurig". "Los Angeles, Amerika und die ganze weite Welt haben einen Helden verloren. Und wir stehen hier mit gebrochenen Herzen in dem Haus, das Kobe Bryant gebaut hat."

Die nordamerikanische Profiliga NBA hat Kobe Bryant nach seinem Tod als "einen der außergewöhnlichsten Spieler" der Basketball-Geschichte gewürdigt. Die NBA-Familie sei "am Boden zerstört", dass Bryant und dessen Tochter Gianna tragisch gestorben seien, teilte Liga-Commissioner Adam Silver am Sonntag mit.

Silver zählte die zahlreichen Erfolge des fünfmaligen NBA-Champions auf. "Aber er wird am meisten dafür erinnert werden, dass er Menschen weltweit inspiriert hat, einen Basketball aufzuheben und ihr Bestmögliches zu geben", schrieb Silver.

Auch die Tennis-Szene hat bei den Australian Open mit Trauer und Entsetzen auf den Unfalltod von Basketball-Ikone Kobe Bryant reagiert. „Mein Herz trauert wahrlich bei dieser Nachricht. Kobe war ein großer Mentor und Freund von mir. Du und deine Tochter werdet für immer in unseren Herzen weiter leben“, schrieb der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic auf Twitter.

„Ich bin heute Früh aufgewacht mit der schrecklichen Nachricht des tragischen Tods eines der größten Sportler der Welt“, schrieb der spanische Weltranglisten-Erste Rafael Nadal. „Ich bin schockiert.“

Weitere Spieler wie der frühere Australian-Open-Sieger Stan Wawrinka, die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova, US-Nachwuchstalent Cori Gauff und die frühere Weltklasse-Spielerin Maria Scharapowa drückten Schock und Mitgefühl aus. „Schrecklich traurig“ zeigte sich auch Tennis-Legende Rod Laver. „RIP Kobe Bryant. Zu jung“. Bryant half vielen Profisportlern, darunter Tennisspielern. „Ich werde niemals deine Großzügigkeit vergessen“, schrieb Scharapowa.