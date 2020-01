Zehn Meter in Waldstück abgestürzt: Rodler in Thiersee schwer verletzt

Thiersee – Mit schweren Verletzungen musste am Sonntagnachmittag ein 22 Jahre alter Rodler ins Krankenhaus Kufstein geflogen werden. Der Österreicher war um kurz vor 14 Uhr auf der Rodelbahn Kala Alm in Thiersee unterwegs. Nach etwa einem Drittel der Strecke wurde ihm eine schneefreie Stelle zum Verhängnis, er geriet über den linken Rand der Bahn hinaus und stürzte etwa zehn Meter in ein angrenzendes Waldstück. Dort blieb er mit schweren Verletzungen liegen. Schließlich wurde er mittels Tau geborgen. (TT.com)