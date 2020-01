RaceParty, Legends Night und Hummerparty: Ein unvergesslicher Abend in Kitz

Kitzbühel – Wenn Kitzbühel das Skifest des Jahres mit den wagemutigen Skihelden feiert, pilgert alles, was Rang und Namen hat, in die Gamsstadt. Und da gibt’s am Samstagabend eine Adresse: das Luxuszelt von Harti Weirather! Bei der KitzRaceParty wird nichts dem Zufall überlassen – Pleiten, Pech und Pannen gibt’s da keine.