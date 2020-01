Hund biss 70-Jährigem in Niederösterreich teilweise Finger ab

Bad Vöslau – Ein Hund hat am Wochenende einen 70-Jährigen in Bad Vöslau (Niederösterreich) in die linke Hand gebissen und dem Mann Teile des Zeigefingers abgetrennt. Der Pensionist wurde nach Polizeiangaben vom Montag ambulant im Landesklinikum Baden behandelt. Der 55-jährige Tierhalter wird der Bezirkshauptmannschaft Baden und der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.