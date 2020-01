22-Jährigen am Bahnhof Imst niedergerungen: Soldat ausgeforscht

Imst – Ein Zwischenfall am Bahnhof Imst-Pitztal beschäftigte die vergangenen Tage die Polizei: Am vergangenen Montag gegen 13.20 Uhr hatte dort ein vorerst unbekannter Mann in Bundesheeruniform einen 22-jährigen Betrunkenen zu Boden gerungen, der daraufhin eine Kopfverletzung erlitten hatte und reglos liegen geblieben war. Zwar hatte der Soldat, der mit seiner Familie unterwegs war, einen Fahrdienstleister in Kenntnis gesetzt. Er stieg dann aber in einen Zug und fuhr einfach davon.