60-jährige Frau starb bei Kuchen-Wettessen in Australien

Bei einem Kuchen-Wettessen an der australischen Ostküste soll laut Medienberichten eine Frau ums Leben gekommen sein. Die 60 Jahre alte Frau habe bei dem Wettessen am Sonntag in einem Hotel in Scarness einen Anfall gehabt und sich verschluckt, berichtete der Fernsehsender 9News am Montag. Laut ABC News sahen Zeugen, wie Mitarbeiter noch versuchten, der Frau zu helfen. Sie sei ins Krankenhaus gekommen, habe aber nicht mehr gerettet werden können. Die Polizei untersucht demnach den Fall, den ein Gerichtsmediziner klären soll.