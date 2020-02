Gut zu wissen: Was bisher über das neue Coronavirus bekannt ist

Innsbruck, Brenner, Wuhan – Die Hiobsbotschaften nehmen nicht ab: Mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (2019-nCoV), das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann, ist die Zahl der Toten in China mittlerweile auf mehr als 2600 Menschen gestiegen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden mittlerweile über 77.600 Infizierte in Festland-China registriert.

In den vergangenen Tagen hat sich das Virus auch in weiten Teile Italiens ausgebreitet, am Sonntagabend war die Zugstrecke über den Brenner nach Österreich stundenlang lahmgelegt. Am Dienstag wurde schließlich bekannt gegeben, dass zwei Personen in Tirol als erste in Österreich infiziert sind.