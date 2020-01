Betrunkene attackierte ihre Schwester in Bayern brutal und biss Polizisten

Bei einem Streit mit ihrer älteren Schwester ist eine stark betrunkene 24-jährige Ambergerin ausgerastet. Am Sonntag hatte sie zunächst ihre 27-jährige Schwester gewürgt und ihr eine blutige Nase geschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen eine Polizistin, die die Szene in ihrer Freizeit zufällig beobachtete, wehrte sich die 24-Jährige mit Fußtritten. Erst eine Streife legte der Frau Handschellen an, die sich nun mit Bissen wehrte und die Beamten beleidigte.