Institut für pflanzliche Wirkstoffforschung in Innsbruck eröffnet

Das Michael-Popp-Institut, ein neues Institut für pflanzliche Wirkstoffforschung, hat seine Tätigkeit aufgenommen ( TT.com berichtete ). Am Standort in Innsbruck sollen insgesamt 20 Wissenschafter damit beschäftigt sein, Therapieansätze etwa für Diabetes und Krebs auf Pflanzenbasis hervorzubringen. Der Namensgeber Michael Popp investierte über die Firma Bionorica SE 3,5 Millionen Euro, das Land Tirol 1,5 Millionen.

Das Institut, das Teil des Kompetenzzentrums für Naturstoffforschung ist, wird bald auch noch einen zweiten Lehrstuhl haben. Für diesen nahm das Land Tirol Geld in die Hand. "Dass wir die 1,5 Millionen Euro für eine Stiftungsprofessur zur Verfügung stellen, stand für die Landesregierung außer Frage", betonte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Schließlich werde durch das Institut "der Wissenschaftsstandort Tirol weiter gestärkt", fügte Platter hinzu.

Die zusätzliche Professur für pflanzliche Biotechnologie wird künftig den aktuellen Mitarbeiterstand von derzeit zehn auf 20 Mitarbeiter anwachsen lassen. Ermöglicht und sogar übertroffen werden soll das Beschäftigungsziel durch die Einwerbung von Drittmitteln. Das Michael-Popp-Institut zählt damit zu den größten Forschungseinrichtungen für pflanzliche Arzneistoffforschung in Österreich.

In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo.

Landeshauptmann Günther Platter zeigte sich über die bedeutende Investition in den Forschungs- und Wissenschaftsstandort erfreut und betonte: „Eine enge Vernetzung und Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Standorts und die Schaffung von hochqualifizierten Jobs."

"Derzeit haben wir es diesbezüglich mit einem Quantensprung im Bereich des Mäzenatentums zu tun", merkte Tilmann Märk, Rektor der Universität Innsbruck, erfreut in Richtung Popp an. Die Universität Innsbruck trage das neue Institut gerne mit, so Märk.