Auschwitz war in Österreich lange ein Tabuthema

Auschwitz, Wien – Vor 75 Jahren, am 27. Jänner 1945, hatten sowjetische Truppen das NS-Vernichtungslager Auschwitz erreicht, die letzten Gefangenen befreit – und den Blick der Welt auf ein Menschheitsverbrechen gerichtet, das bis dahin viele nicht für möglich gehalten hatten. Mehr als eine Million Männer, Frauen und Kinder, die meisten von ihnen Juden, wurden dort in Gaskammern getötet, erschossen oder durch Zwangsarbeit und Hunger in den Tod getrieben.

Langsame Aufarbeitung in Österreich

Jahrzehnte später, und am Gedenktag einmal mehr, gilt Auschwitz international als Symbol für den Holocaust. Das war in Österreich nicht immer so, lange war das Thema völlig tabu. Erst langsam begann die Aufarbeitung, lange wurden aber nur die Opfer aus Österreich beachtet, die Täter blieben ausgeblendet. Jahrzehntelang präsentierte sich Österreich in der Gedenkstätte in Auschwitz als „erstes Opfer des Nationalsozialismus".

Historiker kritisieren, dass es an einer auf österreichische Fragen fokussierten Auschwitz-Forschung immer noch mangelt. So ist unklar, wie viele Österreicher überhaupt in Auschwitz ermordet worden sind. In den Sterbebüchern von Auschwitz sind nur etwas mehr als 1.000 Österreicher verzeichnet. Die meisten der Opfer wurden aber nach ihrer Ankunft direkt in die Gaskammer getrieben, ohne dass sie namentlich erfasst wurden.

Direkten Transport gab es nur einen von Österreich aus in das Vernichtungslager: Am 17. Juli 1942 wurden rund 1.000 Menschen aus Wien nach Auschwitz transportiert. Die meisten Opfer aus Österreich wurden aber von anderen Ghettos und Lagern nach Auschwitz gebracht oder aus den von Deutschland besetzen Ländern Europas in das Vernichtungslager deportiert. Es wird geschätzt, dass insgesamt über 11.000 Österreicher in Auschwitz ihren Tod fanden, das sind ein Sechstel aller österreichischen Holocaust-Opfer.

Auch Auschwitz-Prozess (1963 bis 65) kaum wahrgenommen

Die überwiegende Mehrzahl der in Auschwitz ums Leben gekommenen Österreicher waren Juden, die zweitgrößte Opfergruppe waren Roma und Sinti. Nur sehr wenige Österreicher waren aus politischen Gründen in Auschwitz inhaftiert. Einige davon, wie die Kommunisten Hermann Langbein und Josef Meisel, spielten eine wichtige Rolle im Häftlingswiderstand in der „Kampfgruppe Auschwitz". Unter den Häftlingen befanden sich die österreichische Musikerin Alma Rose, die 1944 starb, oder die Schriftsellerin Ruth Klüger, die als Kind Auschwitz überlebte.

Nach Kriegsende war das Thema lange tabu. Selbst der große Auschwitz-Prozess in Frankfurt 1963-65 wurde kaum wahrgenommen. Bis in die 1950er Jahre wurde Auschwitz in der Öffentlichkeit als Ort des Leidens der politisch Verfolgten und des Widerstandes von Österreichern thematisiert, auch weil die 1958 ins Leben gerufene Lagergemeinschaft Auschwitz deutlich unter kommunistischem Einfluss stand. Die Juden als größte Gruppe der Opfer von Auschwitz standen nicht im Mittelpunkt. Sie wurden unter dem Sammelbegriff „Opfer politischer Verfolgung" eingeordnet.

Erst Anfang der 1960er Jahre – ausgelöst durch den Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem – wurde Auschwitz in der Öffentlichkeit zu einem Thema und bald darauf auch bereits zum Synonym für NS-Verbrechen. Die NS-Vergangenheit blieb aber umstritten. Als erster österreichischer Politiker besuchte Vizekanzler Bruno Pittermann 1962 Auschwitz.

Block 17 der Gedenkstätte Auschwitz. © Nationalfonds

Verfahren gegen Täter: Freisprüche und milde Urteile

Auch die gerichtliche Aufarbeitung der Verbrechen in Auschwitz wurde in Österreich wenig intensiv betrieben. In zwei Prozessen wurden 1972 sowohl die Architekten der Gaskammern und Krematorien in Auschwitz-Birkenau, Walter Dejaco und Fritz Ertl, als auch die beiden SS-Unterscharführer und Angehörige der Wachmannschaft des KZ Auschwitz, Otto Graf und Franz Wunsch, freigesprochen. Weitere Verfahren führten zu milden Urteilen, Freisprüchen oder wurden eingestellt.

Auch in der Gedenkstätte Auschwitz selbst, wo jedes Land, aus dem Menschen hier ermordet wurden, in einer der Häftlingsbaracken des Stammlagers eine nationale Ausstellung einrichten konnte, dauerte es lange, bis Österreich diesem Angebot nachkam. 1978 – zum 40. Jahrestag des Anschlusses – wurde im Block 17 des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau die österreichische Gedenkstätte eröffnet. In der Ausstellung, die jahrzehntelang unverändert blieb, präsentierte sich Österreich als „Erstes Opfer des Nationalsozialismus". Auf einem riesigen Bild im Eingangsbereich marschieren Soldatenstiefel über die rot-weiß-rote Karte Österreichs.

Trotz vielfacher Kritik wurde erst 2005, als zum 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz zahlreiche Staats- und Regierungschefs in der Gedenkstätte erwartet wurden, als Übergangslösung ein Banner mit einem vom Außenministerium akkordierten Text angebracht. „Dieses Geschichtsbild entspricht nicht mehr dem historischen Selbstverständnis des heutigen Österreich", hieß es darauf. 2013 wurden die Schautafeln abmontiert und die Neugestaltung der Ausstellung ausgeschrieben. Ein Jahr später wurde das Team um den Kurator Hannes Sulzenbacher und den wissenschaftlichen Leiter Albert Lichtblau mit dem Projekt beauftragt. Seit September 2019 finden nach Angaben des Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus umfassende Sanierungsarbeiten des Block 17 statt. Mit einer Eröffnung der Ausstellung wird 2021 gerechnet. (TT.com, APA)