Heißluftballon musste in der Stadt Salzburg notlanden

Salzburg - Direkt neben einer der am stärksten befahrenen Ein- und Ausfallstraßen in der Stadt Salzburg, der Alpenstraße, ist am Montagnachmittag ein Heißluftballon notgelandet. Die Besatzung war in der Früh in Kössen in Tirol gestartet und nach Salzburg gefahren, wo wegen einer Flaute über Teilen der Stadt schließlich das Gas auszugehen drohte.