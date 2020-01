Wintersportler sitzen in Gondeln fest: Nach Reutte auch Einsatz im Zillertal

Höfen – Nachdem heute Mittag bereits rund 40 Personen aus den Gondeln der Hahnenkammbahn in Reutte evakuiert werden mussten, meldete die Bergrettung kurz vor 15 Uhr, dass auch im Skigebiet Kaltenbach/Hochzillertal eine Gondelbahn den Betrieb aufgrund einer Sturmfront einstellen musste.

Zur Evakuierung wurden durch die Leitstelle Tirol Bergretter der Ortsstellen Kaltenbach, Zell/Ziller und Jenbach alarmiert und die Bergretter der Ortsstelle Gerlos in Bereitschaft versetzt. Die Einsatzkräfte befinden sich derzeit auf Anfahrt und bereiten den Einsatz vor. Zur Anzahl an betroffenen Skifahrern in den Gondeln können derzeit laut Bergrettung noch keine Angaben gemacht werden.