"Wasserstoff-Korridore" geplant: Tirol bringt Zukunftsprojekt auf Schiene

Innsbruck – Die Tiroler Landesregierung will ihre angekündigte Wasserstoffstrategie nun endgültig auf Schiene bringen. Geplant ist, dass nach Analyse der Ist-Situation in den Landesteilen bis Mitte 2020 eine „Prioritätenliste“ steht und nach Kenntnis der Gesamtkosten bei der EU um Fördergelder angesucht wird.

In Bezug auf das damit angesprochene EU-Förderansuchen betonte Günther Platter (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz nach der Regierungssitzung, dass man hier durchaus unter Zeitdruck stehe. „Die Qualität geht aber dennoch vor“, erklärte der Landeshauptmann. Leiten soll das Projekt Ex-Brennerbasistunnel-Vorstand Konrad Bergmeister. Mit ihm habe man eine Person zur Seite, die enormes „Know-how in den Bereichen Wasserstoff und EU-Förderungen“ habe, so Platter.