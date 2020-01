Stieftochter vergewaltigt: 25 Jahre Haft für Nicki Minajs Bruder, sie verteidigt ihn

Los Angeles – Bereits 2017 wurde Jelani Maraj, der Bruder von Rapperin Nicki Minaj, wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Er verging sich wiederholt an seiner elfjährigen Stieftochter. Nun wurde in New York das Strafmaß verkündet. Wie die US-Promiseite Page Six berichtet, muss Maraj für 25 Jahre hinter Gitter. Richter Robert McDonald erklärte demzufolge, dass Maraj seiner Ansicht nach „dieses Kind zerstört habe".