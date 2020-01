Nach Grabenkampf: Lösung für Innsbrucker VP zeichnet sich ab

Innsbruck – Nach der jüngsten Revolte, die Stadtparteiobmann Christoph Appler aus dem Gemeinderat geschleudert hat, zeichnet sich nun eine neue Lösung für die Innsbrucker ÖVP ab. Demnach könnte nun GR Johannes Anzengruber, vor einem Jahr als Klubobmann abgeschossen, neuer Vize-Bürgermeister werden. Möglich machen soll das ein frühzeitiger Rücktritt von Vize-BM Franz Gruber, der nun Ende Februar seine Ämter zurücklegen wird. So der Plan, den man nach intensiven Verhandlungen die vergangenen Tage zustande gebracht hat. Appler rückt dann wieder in den Gemeinderat auf und wird wieder Klubobmann.

Jedenfalls soll am Donnerstag der Stadtparteivorstand tagen und über einen „Lösungsvorschlag abstimmen“, wie es recht kryptisch in einer Aussendung heißt. Stadtparteiobmann Christoph Appler gibt darin das Ziel vor, „die Innsbrucker Volkspartei wieder in ruhigere Fahrwasser zu bringen“.

Eskaliert waren die Konflikte in der vergangenen Woche: Die beurlaubte Gemeinderätin Brigit Winkel kündigte an, wieder in den Gemeinderat zurückzukehren. Damit schied der amtierende Stadtparteiobmann und Klubobmann Appler aus dem Gemeinderat aus. Winkel hatte Anfang 2019 ihren Platz geräumt, damit der damals frisch gekürte geschäftsführende Parteiobmann Appler in den Gemeinderat einziehen kann. Appler galt auch als logischer Nachfolger Grubers als Vizebürgermeister.