Coronavirus in Europa: Nachfrage nach Schutzmasken in Österreich gestiegen

Wien – Auch wenn es in Österreich noch keine bestätigten Coronavirus-Fälle gibt, rüsten sich die Menschen: Die Nachfrage nach Grippeschutzmasken in den Apotheken in Österreich ist weit höher als sonst. „Es gibt aber keine genauen Zahlen", hieß es seitens der Österreichischen Apothekerkammer. In einer Apotheke in Salzburg wurde vor allem auch eine erhöhte Nachfrage von Seiten chinesischer Touristen bemerkt.